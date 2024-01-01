Девять беспилотных летательных аппаратов получит Тюменская авиабаза в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девять беспилотных летательных аппаратов получит Тюменская авиабаза в 2024 году. Это значительно пополнит парк БПЛА до 63 квадрокоптеров. Их используют для мониторинга и при тушении лесных пожаров, патрулирования лесов и выявления нарушителей, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

В текущем году оснащенность Тюменской авиабазы лесопожарной техникой составит 100 процентов, согласно установленным нормативам, уточнили в ведомстве.

Кроме того, к началу сезона будет расширена сеть видеонаблюдения за обстановкой в лесах. Для этого дополнительно установят 54 камеры видеонаблюдения. Таким образом, общее число оборудования для видеомониторинга составит 104 единицы.

Отметим, что в январе в лесопожарные формирования региона поступят 10 гусеничных тракторов Агромаш-90ТГ. Новинка оснащена мощным отвалом и плугом с дисковым ножом. Такую технику используют для прокладки минерализованных противопожарных полос и для других работ. Спецтехника приобретена за счет средств областного бюджета.