В СберСпасибо назвали популярные траты тюменских студентов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Основные категории расходов тюменской молодёжи в 2023 году — кафе и рестораны, АЗС, а также аптеки и оптики. Молодые люди потратили на них более 50 млн бонусов СберСпасибо.

Ко Дню студента аналитики программы лояльности СберСпасибо изучили бонусные списания клиентов в возрасте от 17 до 23 лет на территории Тюменской области и выявили топ-5 самых популярных категорий, в которых молодые люди используют бонусы:

1) кафе и рестораны — 43 млн;

2) АЗС — 4,2 млн;

3) аптеки и оптики — 3,7 млн;

4) одежда и обувь — 3 млн;

5) супермаркеты — 2,2 млн.

В целом по России за прошлый год молодёжь потратила 2 млрд бонусов, выяснили аналитики СберСпасибо, изучив расходы молодых клиентов в 10 регионах, лидирующих по списаниям бонусов. В их числе — Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Краснодарский край, Республика Татарстан, Пермский край, Челябинская и Тюменская области, Республика Башкортостан.

Максимальное разовое списание пришлось на клиента, который потратил 716 437 бонусов в категории "Супермаркеты". На втором месте — клиент, который использовал 421 464 бонуса при покупке в категории "Электроника и бытовая техника". Замыкает тройку клиент, совершивший покупку в категории "Аптеки и оптики" на 303 197 бонусов.

Екатерина Звонова, директор дивизиона "Лояльность" Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо:

"Студенческие годы — особенное время в жизни каждого, когда не хочется ограничивать себя в приятных тратах на походы в кафе, доставку продуктов, развлечения и покупку гаджетов. Эту тенденцию подтверждает наша статистика. Расходы молодёжи схожи в большинстве регионов, но есть и различия. Например, петербуржцы потратили на зоотовары больше бонусов, чем жители других регионов, — около 5 млн".

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