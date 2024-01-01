Почетные знаки жителям блокадного Ленинграда вручают в Ишиме

| Фото: ИИЦ "Ишимская правда" | Фото: ИИЦ "Ишимская правда"

80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отметят 27 января. В Ишиме почетный знак, учрежденный правительством Санкт-Петербурга, и персональное поздравление главы региона Александра Моора вручили Валентине Мальцевой и Галине Лавреновой.

Валентина Григорьевна Мальцева родилась в Ленинграде в 1939 году. Ее отец погиб при обороне Ленинграда. В 1943 году семью эвакуировали в Ишим, с тех пор город стал второй родиной.

"Так и не смогли вернуться – слишком много тяжелых воспоминаний. А Ишим принял нас хорошо и стал новым домом", – говорит Валентина Григорьевна.

Галина Петровна Лавренова в Ишим попала уже будучи взрослой – вышла замуж за местного парня. Родилась она в Ленинграде в 1938 году. Вместе с мамой и старшим братом пережили две самые страшные зимы блокады.

"Эвакуировали нас в 1943 году. Вывозили по Дороге жизни, под бомбежкой – подбили машины, идущие спереди и сзади, а нашу не задело", – вспоминает Галина Петровна.

После эвакуации Галина Петровна окончила медучилище в Уфе. По распределению работала на ст. Вагай, где и познакомилась с будущим супругом. В 1961 году они осели в Ишиме, Галина Петровна посвятила более 40 лет ишимскому здравоохранению, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.