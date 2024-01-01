Ограничения движения на улице Камышинской в Тюмени продлили до марта

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

До 1 марта продлено ограничение движения на участке улицы Камышинской от Смоленской до Герцена. Они связаны с производственной необходимостью при выполнении работ по сносу постройки.

Объехать перекрытый участок можно по улицам Крупской, Герцена и Каширская, сообщает администрация города.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения.