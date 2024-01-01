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Четыре тюменских театра включили в программу "Большие гастроли"

Общество, 18:50 26 января 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Четыре театра Тюменской области вошли в программу "Большие гастроли" Минкультуры России, сообщает информационный центр регионального правительства.

Тюменский Большой драматический театр покажет спектакль в Русском драматическом театре Махачкалы. Тобольский драматический театр – в Орском государственном драматическом театре им. А.С. Пушкина. Тюменский театр кукол выступит в Липецком государственном театре кукол. Молодежный театр "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко – в Ноябрьском городском театре.

В свою очередь, театры этих городов привезут в Тюменскую область свои спектакли.

Отметим, в 2023 году на "Больших гастролях" в Тюмени побывали Молодежный театр Республики Коми, Донецкий республиканский академический молодежный театр и Новосибирский государственный Ордена Трудового Красного Знамени драматический театр "Красный факел"

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# театры , ТКТО

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