Юбилейная #СпецоперацияЛед пройдет на набережной Тюмени 23 февраля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Юбилейная #СпецоперацияЛед пройдет на набережной Тюмени в районе моста Влюбленных 23 февраля. Жителей ждут на десятых автогонках сотрудников силовых структур на служебных автомобилях, дрифт и трековые гонки на льду, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

В этот день пройдут показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию правонарушителей и военно-историческая реконструкция.

В программе предусмотрены также мастер-классы патриотической и спортивной направленности, будут работать выставки ретро-автомобилей и военной техники, интерактивные площадки, в том числе по безопасности дорожного движения. С 12 до 15 часов будут работать полевые кухни, угощая зрителей автогонок горячим чаем и кашей.