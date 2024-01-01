На трассе Тюмень – Омск временно ограничили движение из-за смертельного ДТП

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

39-летний водитель Great Wall, житель села Аромашево и пассажирка этого автомобиля погибли в ДТП на 225-м километре федеральной автодороги Тюмень- Омск в Голышмановском округе 27 января.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, по предварительной информации, автомобиль Great Wall выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом Mercedes. От удара машину отбросило в кювет, задев по пути большегруз Volvo.

46-летнего и 49-летнего водителей большегрузов осмотрели фельдшера скорой помощи, от госпитализации они отказались.

Движение на федеральной автодороге ограничено, осуществляется в реверсивном режиме. Обстоятельства аварии выясняются.

Видео: Госавтоинспекция по Тюменской области