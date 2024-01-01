Тюменские торговые центры наращивают социальную направленность

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальную направленность будут наращивать тюменские торговые центры в 2024 году. Этот год, по словам экспертов, может стать переломным для тюменской торговли. Тенденции, которые были обозначены в развитии ретейла в прошлом году, будут усилены в текущем, сообщает городской департамент потребительского рынка.

Так, по словам члена Торгово-промышленной палаты Тюменской области Юлии Глазуновой, несмотря на желание части зарубежных брендов вернуться в Россию, местные дизайнеры продолжат завоевание рынка.

"Да, сейчас есть определённые трудности с тканями и фурнитурой. Российские, в том числе и тюменские дизайнеры находят свой путь к аудитории, активно учатся и получают навыки, помогающие в конкурентной борьбе", - отметила специалист.

Ещё одно направление, которое в этом году станет ключевым, связано с семейным времяпрепровождением в торговых центрах. Эту тенденцию усилило объявление 2024-го Годом Семьи. В торговых центрах планируется расширить пространство для семейного отдыха.

Эксперты также прогнозируют, что в 2024 году ритейл продолжит превращение в своего рода социальные центры, которые будут сочетать в себе покупки и питание, развлечение и банковские услуги, фитнес-клубы и ярмарки.