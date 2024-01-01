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Неделя молодежной науки пройдет в Тюменском медуниверситете в марте

Общество, 10:13 28 января 2024

vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

Всероссийский научный форум с международным участием "Неделя молодёжной науки 2024" пройдет в Тюменском медицинском университете с 28 по 30 марта. В этом году мероприятие посвящено 300-летию Российской академии наук, сообщает пресс-служба ТМУ.

Принять участие в форуме могут студенты, аспиранты, ординаторы, школьники и врачи до 35 лет из России и других стран. В программе - доклады и дискуссии по 40 направлениям медицины.

Заявки принимаются до 12 февраля включительно на адрес: studentnauka@mail.ru. Более подробная информация по ссылке.

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# Тюменский медицинский университет

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