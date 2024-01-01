Тюменские вокалисты могут проявить себя в проекте "Главные детские песни 4.0"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Поучаствовать в проекте "Главные детские песни 4.0" предлагают вокалистам из Тюменской области. Прием заявок на участие уже стартовал и продлится до 1 марта, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Отбор будет проходить в онлайн- и офлайн-форматах. Участникам необходимо подготовить видео выступления, а творческий совет выберет лучших исполнителей.

Победители отборочного тура смогут принять участие в записи музыкального альбома и анимированных музыкальных видео, а также отправятся на летнюю тематическую смену.

Проект "Главные детские песни 4.0" реализуется Музеем Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подробнее о проекте можно узнать на сайте главныедетскиепесни.рф.