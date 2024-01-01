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Сборник добровольческих практик участников проекта "Теплые коты" презентовали в Тюмени

Общество, 09:07 29 января 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Сборник добровольческих практик участников проекта “Теплые коты: сообщества доброты” выпустили в Тюмени. Его презентовали на первом форуме-фесте “Теплые коты”, который состоялся в центре культуры и искусства "Современник" 27 января.

“В сборнике представлена информация о 12 добровольческих сообществах, наши методические наработки, касающиеся работы с молодежью. Мы делимся своим опытом. Сборник будет полезен организаторам волонтерской деятельности, как новичкам в этом деле, так и опытных. Здесь все самое лучшее, интересное, никакой воды”, – рассказала корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” учредитель и исполнительный директор АНО “ДМЦ “Грин хелперс” Юлия Стафеева.

Так, на страницах сборника можно почитать об опыте приюта для бездомных животных “Лучший друг”, молодежного центра “Синергии”, центра социальных проектов Тюменской области “Милосердие” и других.

Также в сборнике содержится дополнительная информация для организаторов добровольческой деятельности. В частности, в этой части говорится о построении такой работы, использовании медиа в привлечении волонтеров, точках соприкосновения с молодежью.

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Сборник создан с использованием средств гранта губернатора на развитие гражданского общества в рамках проекта АНО “Добровольческий молодежный центр “ Грин хелперс”. Его выпустили тиражом в 200 экземпляров. В печатном виде практически весь тираж раздали на форум-фесте молодежи и руководителям добровольческих объединений.

Ознакомиться со сборником в электронном виде можно в сообществе “Теплые коты” во ВКонтакте. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова

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# волонтеры , добровольчество , молодежь , проекты

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