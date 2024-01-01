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Состояние пострадавшей в результате коммунального инцидента тюменки – тяжелое

Общество, 17:21 28 января 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Состояние 21-летней тюменки, пострадавшей в результате коммунального инцидента на ул. 50 лет ВЛКСМ, оценивается врачами как тяжелое.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Екатерина Климович.

"Пациент получает всю необходимую помощь в отделении реанимации. Состояние: тяжелое", – прокомментировала она.

Известно, что вызов поступил 28 января в 9 часов 22 минуты. Бригада скорой медицинской помощи прибыла в 9 часов 34 минуты. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ №1.

Сейчас в городе выясняют обстоятельства инцидента. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку.

Инна Пахомова

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