Состояние пострадавшей в результате коммунального инцидента тюменки – тяжелое

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Состояние 21-летней тюменки, пострадавшей в результате коммунального инцидента на ул. 50 лет ВЛКСМ, оценивается врачами как тяжелое.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Екатерина Климович.

"Пациент получает всю необходимую помощь в отделении реанимации. Состояние: тяжелое", – прокомментировала она.

Известно, что вызов поступил 28 января в 9 часов 22 минуты. Бригада скорой медицинской помощи прибыла в 9 часов 34 минуты. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ №1.

Сейчас в городе выясняют обстоятельства инцидента. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку.

Инна Пахомова