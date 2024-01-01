Коммунальщики выясняют обстоятельства утреннего инцидента в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени выясняются обстоятельства коммунальной аварии, произошедшей на ул. 50 лет ВЛКСМ утром 28 января. В результате инцидента во дворе дома №13 корп. 1 пострадала местная жительница.

"Мы тесно взаимодействуем с представителями администрации города и прокуратурой. На предприятии проводится внутреннее расследование. На месте произошедшего инцидента ведутся земляные работы по поиску повреждения. После бригады приступят к его устранению. Находимся на связи с родственниками пострадавшей девушки и готовы оказать любую необходимую помощь", – сообщили корреспонденту ИА "Тюменская линия" в пресс-службе АО "УСТЭК".

Проверку по факту коммунальной аварии поручил также провести прокурор Тюменской области Владислав Московских. Как сообщили в пресс-службе ведомства, прокурор города совместно с прокуратурой Центрального административного округа установят обстоятельства и причины произошедшего. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, в том числе по возмещению ущерба пострадавшей. Также на контроле - вопрос подачи горячего водоснабжения и отопления по указанному адресу.

В теплоснабжающей компании добавили, что при возникновении инцидентов на подземных тепловых сетях могут происходить провалы грунта. В Тюмени часть трубопроводов в свое время была проложена по технологии без каналов, и в случае повреждения сети по каким-либо причинам теплоноситель под давлением интенсивно выходит в грунт, образуя размывы и провалы.

"При поступлении информации о подобных случаях или обнаружении их при обходах оперативные бригады ограждают место происшествия и ограничивают подачу теплоносителя по данному участку для обеспечения безопасности пешеходов и транспорта", – сказали в АО "УСТЭК".

Горожан призывают проявлять особую осторожность в отопительный период, быть бдительными. Как отмечают в компании, люди нередко выбирают наиболее короткий путь, несмотря на наличие по пути следования явных признаков опасности: парений, провалов, луж, ограждений.

"К таким местам нельзя приближаться, необходимо выбрать другой маршрут и сразу же сообщить о признаках повреждения в контакт-центр УСТЭК по телефону 38-62-00", – добавили в АО "УСТЭК".

Инна Пахомова