  • 29 января 202429.01.2024понедельник
  • USD89,5159
    EUR97,0945
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Белых медведей в центре Тюмени демонтируют 6 февраля

Общество, 13:09 29 января 2024

пресс-служба СУЭНКО | Фото: пресс-служба СУЭНКО

Белых медведей Умку, Пломбира и Топтыжку демонтируют с Цветного бульвара в Тюмени 6 февраля. До этого времени жители области могут успеть сфотографироваться с ними и поучаствовать в акции "Селфи с белыми медведями", сообщили в пресс-службе АО "СУЭНКО".

Конкурс продлится еще неделю. Для участия необходимо сделать оригинальное селфи с любым из медведей, отправить в группу СУЭНКО во ВКонтакте с обязательными #медведисуэнко #медведисуэнко2023 #селфисмедведями. Победителя выбирают каждую неделю открытым голосованием.

Отметим, что в Тобольске демонтаж медведей состоится 7 февраля.

Видео: СУЭНКО

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# белые медведи , СУЭНКО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:42 29.01.2024Аптекарский огород планируют открыть в районе сквера Депутатов в Тюмени
13:31 29.01.2024Поликлинику в Большом Сорокино отремонтируют к 2025 году
13:09 29.01.2024Белых медведей в центре Тюмени демонтируют 6 февраля
12:47 29.01.2024В Тюменской области меняют форматы традиционных культурных и спортивных событий