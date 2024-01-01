Белых медведей в центре Тюмени демонтируют 6 февраля

| Фото: пресс-служба СУЭНКО | Фото: пресс-служба СУЭНКО

Белых медведей Умку, Пломбира и Топтыжку демонтируют с Цветного бульвара в Тюмени 6 февраля. До этого времени жители области могут успеть сфотографироваться с ними и поучаствовать в акции "Селфи с белыми медведями", сообщили в пресс-службе АО "СУЭНКО".

Конкурс продлится еще неделю. Для участия необходимо сделать оригинальное селфи с любым из медведей, отправить в группу СУЭНКО во ВКонтакте с обязательными #медведисуэнко #медведисуэнко2023 #селфисмедведями. Победителя выбирают каждую неделю открытым голосованием.

Отметим, что в Тобольске демонтаж медведей состоится 7 февраля.

Видео: СУЭНКО