Белых медведей в центре Тюмени демонтируют 6 февраля
Общество, 13:09 29 января 2024
| Фото: пресс-служба СУЭНКО
Белых медведей Умку, Пломбира и Топтыжку демонтируют с Цветного бульвара в Тюмени 6 февраля. До этого времени жители области могут успеть сфотографироваться с ними и поучаствовать в акции "Селфи с белыми медведями", сообщили в пресс-службе АО "СУЭНКО".
Конкурс продлится еще неделю. Для участия необходимо сделать оригинальное селфи с любым из медведей, отправить в группу СУЭНКО во ВКонтакте с обязательными #медведисуэнко #медведисуэнко2023 #селфисмедведями. Победителя выбирают каждую неделю открытым голосованием.
Отметим, что в Тобольске демонтаж медведей состоится 7 февраля.
Видео: СУЭНКО