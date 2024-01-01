За двойное убийство тюменец проведет в колонии 15 лет

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

15 лет проведет в колонии строго режима житель Тюмени, зарубивший двоих соседей топором на почве ревности, сообщает прокуратура Тюменской области.

Суд установил, что ночью 4 мая 2023 года 30-летний тюменец в гостях выпивал со своей сожительницей в доме по переулку 5-му Степному. Вернувшись домой, он приревновал женщину к соседям.

Мужчина взял топор и вернулся к ним в дом, где нанес двоим мужчинам несовместимые с жизнью травмы. Смерть потерпевших наступила на месте происшествия.