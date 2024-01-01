Поликлинику в Большом Сорокино отремонтируют к 2025 году

| Фото: Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

Фасад, инженерные сети и внутренние помещения поликлиники Сорокинской районной больницы приведут в порядок. О начале капитального ремонта в медучреждении рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях. Работы завершатся в 2025 году.

Глава региона напомнил, что здание было построено в 1982 году, и за это время в нем проводились только текущие ремонты. Поликлинику в с. Большое Сорокино обновят в рамках программы модернизации первичного медицинского звена национального проекта "Здравоохранение".

"В 2024 году мы планируем провести капремонт еще 12 объектов в Тюменской области, в том числе поликлиники Армизонской районной больницы", - добавил Александр Моор.