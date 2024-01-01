В Тюмени лыжники поборются за призы газеты "Пионерская правда"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Соревнования по лыжным гонкам на призы газеты "Пионерская правда" состоятся на базе спортивной школы № 2 в Тюмени 30 января

Спортсмены из двух возрастных групп - 2010-2011 г. р. и 2012-2013 г. р. - преодолеют дистанции 1,6 и 3 км, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Заявку на участие можно подать по ссылке. Добавим, в день соревнований заявки принимать не будут.