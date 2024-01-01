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Девять тюменцев представят регион на первенстве России по греко-римской борьбе

Спорт, 17:45 29 января 2024

Федерация спортивной борьбы Тюменской области | Фото: Федерация спортивной борьбы Тюменской области

Девять спортсменов Тюменской области представят регион на первенстве России по греко-римской борьбе, которое пройдет в Суздале с 18 по 22 февраля. Тюменцы завоевали путевки, победив в первенстве УФО, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Отметим, первенство УФО прошло в Увате, где выступали более 240 юных борцов из Тюменской, Курганской, Свердловской, Челябинской областей, а также Югры и Ямала. Тюменский регион представили 50 спортсменов. Юноши показали себя в 15 весовых категориях от 32 до 110 кг.

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# греко-римская борьба , первенство России , первенство УФО

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