73 тысячи экологических исследований провела "Транснефть – Сибирь" в 2023 году

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

73 тысячи экологических исследований выполнили специалисты "Транснефть – Сибири" в 2023 году, в том числе 61 тысячу силами собственных эколого-аналитических лабораторий. На охрану окружающей среды было направлено 102 миллиона рублей, сообщает пресс-служба АО "Транснефть – Сибирь".

Компания подвела итоги реализации комплекса мероприятий в области экологической безопасности и рационального природопользования.

Для исследований были взяты пробы воздуха, почвы и воды в зоне производственных объектов предприятия. По результатам превышения установленных нормативов не фиксировалось.

"Во все восемь эколого-аналитических лабораторий в 2023 году закупили расходные материалы. В трех из них также установлено новое современное оборудование для проведения исследований. 315 работников прошли обучение в области природопользования, охраны окружающей среды, экологической безопасности", – добавили в компании.

На нефтеперекачивающей станции "Крутое" Урайского УМН построена и введена в эксплуатацию станция биологической очистки бытовых сточных вод для очистки стоков от бытовых помещений административных корпусов и производственных зданий. “Хозяйственно-бытовые сточные воды с территории производственного объекта попадают непосредственно на очистные сооружения, где происходит их очистка до нормативного состояния. Новые очистные сооружения позволят обеспечить высокую степень очистки хозяйственно-бытовых стоков. Блочно-модульная конструкция здания СБО полной заводской готовности разработана на Тюменском ремонтно-механическом заводе АО "Транснефть – Сибирь"”, – сообщили в пресс-службе компании. Производительность станции очистки сточных вод составляет 15 куб. м в сутки.

В целом на финансирование мероприятий в области охраны окружающей среды компания в минувшем году направила 102 млн рублей.

В целях восполнения водных биоресурсов в 2023 году на территории Тюменской и Томской областей выпущено 70 тыс. мальков осетра сибирского в Обь-Ирышский бассейн, из них 49 тыс. – в реку Иртыш, остальные – в реку Томь. Экологические мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов прошли в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО "Транснефть", на их реализацию компания выделила 7 млн рублей.

Кроме того, волонтеры предприятия в течение года принимали участие в экологических конкурсах и акциях. В том числе в рамках всероссийских акций "Зеленая Россия" и "Сохраним лес" работники нефтепроводного предприятия высадили 24 тыс. сеянцев сосны. В ходе экологического квеста "Чистые игры – чистый Тобольск" работники Тобольского УМН собрали и утилизировали более трех тыс. кг мусора.