Тюменская область поборется за звание "Регион санаторного и оздоровительного туризма"

| Фото: Агентства туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентства туризма и продвижения Тюменской области

Тюменская область поборется за звание "Регион санаторного и оздоровительного туризма" по версии Russian Travel Awards, сообщает информационный центр правительства региона.

Определены пять субъектов-финалистов III Всероссийской туристической премии в номинации "Регион санаторного и оздоровительного туризма". Решение принято Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

В финал прошли: Республика Татарстан, Алтайский край, Краснодарский край, Курганская и Тюменская области.

Регион также вошел в список финалистов в номинациях: “Лучший туристский маркетинг региона”, “Регион устойчивого туризма”.

Финал премии пройдет 19-21 февраля в Санкт-Петербурге.