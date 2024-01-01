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Тюменская область поборется за звание "Регион санаторного и оздоровительного туризма"

Общество, 21:34 29 января 2024

Агентства туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентства туризма и продвижения Тюменской области

Тюменская область поборется за звание "Регион санаторного и оздоровительного туризма" по версии Russian Travel Awards, сообщает информационный центр правительства региона.

Определены пять субъектов-финалистов III Всероссийской туристической премии в номинации "Регион санаторного и оздоровительного туризма". Решение принято Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

В финал прошли: Республика Татарстан, Алтайский край, Краснодарский край, Курганская и Тюменская области.

Регион также вошел в список финалистов в номинациях: “Лучший туристский маркетинг региона”, “Регион устойчивого туризма”.

Финал премии пройдет 19-21 февраля в Санкт-Петербурге.

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# премия , туризм

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