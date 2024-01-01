Тюменская область поборется за звание "Регион санаторного и оздоровительного туризма"
Тюменская область поборется за звание "Регион санаторного и оздоровительного туризма" по версии Russian Travel Awards, сообщает информационный центр правительства региона.
Определены пять субъектов-финалистов III Всероссийской туристической премии в номинации "Регион санаторного и оздоровительного туризма". Решение принято Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.
В финал прошли: Республика Татарстан, Алтайский край, Краснодарский край, Курганская и Тюменская области.
Регион также вошел в список финалистов в номинациях: “Лучший туристский маркетинг региона”, “Регион устойчивого туризма”.
Финал премии пройдет 19-21 февраля в Санкт-Петербурге.