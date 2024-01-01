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Сборная Тюменской области выступит в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

Спорт, 11:19 30 января 2024

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Сборная Тюменской области представит регион на "Кубке Салавата Юлаева" по пожарно-спасательному спорту, который пройдет в Уфе с 30 января по 1 февраля. За призовые места будут бороться 12 команд в возрастной категории 19 лет и старше. Спортсменов ждет полоса препятствий, подъем по штурмовой лестнице и двоеборье, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Посмотреть прямое включение и поболеть за атлетов можно по ссылке. Начало трансляции 30 января - в 10 часов по местному времени.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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