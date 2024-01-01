Памятную медаль вручили участнику блокадного Ленинграда в Ялуторовском районе

| Фото: администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Юбилейную медаль к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады вручили жителю с. Киева в Ялуторовском районе Павлу Зайцеву. 30 января ему исполнилось 88 лет, сообщает администрация района.

Награду и поздравление от губернатора Тюменской области передала заместитель главы Ялуторовского района Любовь Цыганкова. Подарки ветерану преподнесли от комплексного центра социального обслуживания населения, школы, первичной ветеранской организации.

На фронте Павел Зайцев не воевал, но ужасы Великой Отечественной знает не понаслышке. В город на Неве родители переехали незадолго до войны. В 1941 году его отца призвали на фронт. С детьми осталась мать-инвалид. Женщина трудилась истопником в исполкоме. Во время осады Ленинграда фашистами в сутки они получали по 20 грамм хлеба и немного крупы на каждого иждивенца семьи. Как вспоминает ветеран, чувство голода не покидало ни на минуту. Когда город бомбили, вместе с соседями часами прятались в бомбоубежище.

После войны Павел Зайцев окончил ремесленное училище. Трудился на заводе слесарем, а после службы в армии отправился покорять Сибирь - осваивать целинные земли в Тюменской области. Так и обосновался в селе Киева, где работал трактористом. Здесь мужчина женился на Надежде. Пара вырастила троих детей, дождались внуков и правнуков.