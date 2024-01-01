Маршрутку с неисправными тормозами выявили в Тюмени сотрудники технадзора
Происшествия, 16:05 30 января 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Неисправность тормозной системы у маршрутки выявили в Тюмени в ходе рейда Госавтоинспекции по безопасности пассажирских перевозок. Автобус маршрута N 4 передан на ответственное хранение перевозчику до устранения неисправности.
Сотрудники технического надзора Госавтоинспекции Тюмени в ходе мероприятия "Автобус" проверили состояние автобусов и необходимую документацию у водителей на городских маршрутах.