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Маршрутку с неисправными тормозами выявили в Тюмени сотрудники технадзора

Происшествия, 16:05 30 января 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Неисправность тормозной системы у маршрутки выявили в Тюмени в ходе рейда Госавтоинспекции по безопасности пассажирских перевозок. Автобус маршрута N 4 передан на ответственное хранение перевозчику до устранения неисправности.

Сотрудники технического надзора Госавтоинспекции Тюмени в ходе мероприятия "Автобус" проверили состояние автобусов и необходимую документацию у водителей на городских маршрутах.

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# автобусы

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