В Тюменской области готовятся к открытию стажировочной площадки для специалистов

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Стажировочную площадку для тиражирования практик по реабилитации семей с детьми готовят к открытию в Тюменской области. Она будет действовать в областном центре профилактики и реабилитации. Оценил подготовку губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает информационный центр правительства.

Главе региона представили основные принципы реабилитации и ресоциализации граждан с зависимостями. Специалисты планируют использовать новые перспективные формы избавления от нарко- и алкозависимости, в том числе семейную реабилитацию.

Также Александр Моор осмотрел жилой корпус и производственный цех для трудовой реабилитации, строительство которых завершилось в 2023 году.

Отметим, ранее с идеей по созданию в Тюменской области такой площадки выступила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Губернатор поддержал предложение: "Будем делиться опытом с коллегами со всей России".