Почти три тысячи бюджетных мест откроют в ТИУ на бакалавриат, специалитет и магистратуру

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

2 тыс. 979 бюджетных мест предусмотрено в Тюменском индустриальном университете для абитуриентов на бакалавриат, специалитет и магистратуру в новом учебном году. Всего вуз примет 4 тыс. 473 новых студента, сообщает пресс-служба учебного заведения.

На бакалавриат и специалитет открыто 2 тыс. 464 бюджетных и 576 договорных мест, в магистратуру - 515 бюджетных и 345 договорных. В вузе представлено 128 программ высшего образования, 85 % из них технические. Самые востребованные: "Строительство", "Информатика и вычислительная техника", "Нефтегазовое дело", "Техносферная безопасность". На данные направления выделено больше всего бюджетных мест, к примеру, на направлении "Строительство" их 600. Также будет прием на новые направления: "Прикладная механика" (бакалавриат) и "Прикладная математика и информатика" (магистратура).

Познакомиться со всеми программами, узнать количество мест и необходимые для поступления экзамены можно по ссылке. Прием документов начнется с 20 июня. Сроки завершения зависят от разных уровней образования. Документы можно подать через суперсервис на портале "Госуслуги" (доступно для программ бакалавриата и специалитета), лично в приемную комиссию, по почте или в личном кабинете на сайте ТИУ.

Шансы на поступление в вуз увеличиваются за индивидуальные достижения. Например, за волонтерскую деятельность можно получить от 1 до 4 баллов, за аттестат с отличием — 10 баллов, столько же дают победителям и призерам чемпионатов мира и Европы и за пребывание в добровольческих формированиях в ходе СВО.

Отметим, что для абитуриентов создан Telegram-канал, где публикуется актуальная информация.