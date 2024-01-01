Более 15 тонн прессованных обрезков и скрап из пластмасс не пропустили в Россию тюменские таможенники

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Более 15 тонн прессованных обрезков и скрап из пластмасс не пропустили сотрудники мобильной группы Тюменской таможни в Россию. Отходы везли из Казахстана в Екатеринбург, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

В результате проверки документов и содержимого грузового отсека фуры установлено, что перемещаемый товар включен в перечень отходов, ввоз которых в Россию запрещен. Принято решение о возврате транспортного средства с грузом обратно в Казахстан.

"Контроль за перемещением отходов – одно из основных направлений работы тюменской таможни на российско-казахстанском участке государственной границы. В 2023 году по результатам работы мобильных групп предотвращён ввоз 32 товарных партий с отходами общим весом 530 тонн", - пояснил заместитель начальника тюменской таможни Александр Воронов.

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Чаще всего из Казахстана в Россию нарушители пытались доставить отходы из полиэтилена, полиэтилентерефталата (ПЭТ) и поливинилхлорида (ПВХ), алюминиевый и медный шлак, а также макулатуру, флаконы бытовой химии и бывшие в употреблении шины. Указанные товары входили в перечень запрещенной к ввозу и транзиту продукции или перемещались без разрешительных документов.