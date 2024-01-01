  • 31 января 202431.01.2024среда
  • USD89,2887
    EUR96,7895
  • В Тюмени -9..-11 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Фестиваль новых технологий "Иннофест-2024" пройдет в Тюмени в апреле

Общество, 15:54 31 января 2024

сообщество "Кванториум г. Тюмень" ВКонтакте | Фото: сообщество "Кванториум г. Тюмень" ВКонтакте

Фестиваль новых технологий "Иннофест-2024" пройдет в Тюмени с 12 по 14 апреля. Программа мероприятия будет приурочена к празднованию Дня космонавтики, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Участники фестиваля презентуют инновационные решения и технологии будущего: оригинальные изобретения и технологии, нестандартные решения и прорывные идеи в сферах медицины, культуры, трудовой занятости, домашней эргономики.

Инновационные разработки разделят на тематические блоки: "Дом будущего", "Работа будущего", "Медицина и здоровье будущего", "Культура и искусство будущего", "Метавселенные и VR", "История развития технологий".

12 апреля мероприятие пройдет в детском технопарке "Кванториум" (пр. Геологоразведчиков, 6а), а 13 и 14 апреля - в формате онлайн на базе метавселенной фестиваля.

Оставить заявку на участие и узнать подробности можно на сайте innofest.ru.

Организатором события выступает Тюменская городская общественная организация "Альянс" совместно с Тюменским областным советом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, а также детским технопарком "Кванториум". Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# кванториум , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:12 31.01.2024Первые в России пельменные вендинговые автоматы установили в гипермаркетах Тюмени
17:01 31.01.2024Об интеграции нейросетей в бизнес расскажут тюменцам на практикуме
16:49 31.01.2024Тюменцам расскажут о моде Средневековья в музее Словцова
16:38 31.01.2024Имитацию патрульных автомобилей ДПС установили на двух участках в Тюменской области