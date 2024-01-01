Фестиваль новых технологий "Иннофест-2024" пройдет в Тюмени в апреле

| Фото: сообщество "Кванториум г. Тюмень" ВКонтакте | Фото: сообщество "Кванториум г. Тюмень" ВКонтакте

Фестиваль новых технологий "Иннофест-2024" пройдет в Тюмени с 12 по 14 апреля. Программа мероприятия будет приурочена к празднованию Дня космонавтики, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Участники фестиваля презентуют инновационные решения и технологии будущего: оригинальные изобретения и технологии, нестандартные решения и прорывные идеи в сферах медицины, культуры, трудовой занятости, домашней эргономики.

Инновационные разработки разделят на тематические блоки: "Дом будущего", "Работа будущего", "Медицина и здоровье будущего", "Культура и искусство будущего", "Метавселенные и VR", "История развития технологий".

12 апреля мероприятие пройдет в детском технопарке "Кванториум" (пр. Геологоразведчиков, 6а), а 13 и 14 апреля - в формате онлайн на базе метавселенной фестиваля.

Оставить заявку на участие и узнать подробности можно на сайте innofest.ru.

Организатором события выступает Тюменская городская общественная организация "Альянс" совместно с Тюменским областным советом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, а также детским технопарком "Кванториум". Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области.