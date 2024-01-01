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16-летний водитель устроил ДТП с тремя погибшими в Тюменской области

Происшествия, 17:23 31 января 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Виновника ДТП, в котором погибли три человека и был травмирован подросток, будут судить в Бердюжском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, в октябре 2023 года 16-летний обвиняемый управлял автомобилем ВАЗ на федеральной автодороге в Бердюжском районе. В салоне находились четыре пассажира.

Водитель нарушил ПДД, и при повороте налево не уступил дорогу встречному тягачу SKANIA с полуприцепом и допустил столкновение.

В результате двое пассажиров погибли на месте, третий скончался в больнице, а несовершеннолетнему причинен тяжкий вред здоровью. По уголовному делу заявлен гражданский иск 300 тыс. рублей.

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# Бердюжский район , ДТП , суд

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