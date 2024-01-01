Из-за долга в 30 тысяч рублей тюменский студент занялся наркобизнесом

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Четыре года воспитательной колонии получил студент тюменского колледжа за распространение наркотиков через систему тайников. На преступление молодой человек пошел, чтобы рассчитаться с долгом в 30 тыс. рублей перед одногруппником, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В январе 2023 года студент не смог вовремя вернуть долг и отдавал деньги небольшими частями. Тогда кредитор предложил ему заработать на закладках наркотиков и таким образом отработать долг. Одна закладка равнялась 350 рублям.

Получив сообщение с местонахождением двух "кладов" в лесу у с. Луговое, подсудимый с кредитором наняли такси и отправились в Ялуторовск, где оборудовали 120 тайников и отчитались перед куратором.

12 мая куратор скинул студенту сообщения с местонахождением двух закладок, которые он забрал из тайника у дома по ул. 50 лет Октября в Тюмени, чтобы организовать закладки в Заводоуковске.

На Ялуторовском тракте инспекторы ГИБДД остановили такси с ехавшим в нем студентом. На вопрос о перевозке запрещенных веществ парень сильно нервничал и привлек внимание полицейских.

В присутствии понятых они досмотрели его сумку, в которой обнаружили более 80 гр приготовленных к реализации наркотических веществ. Теперь тюменец продолжит учебу в воспитательной колонии.