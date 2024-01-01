  • 31 января 202431.01.2024среда
  • USD89,2887
    EUR96,7895
  • В Тюмени -12..-14 С 1 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Из-за долга в 30 тысяч рублей тюменский студент занялся наркобизнесом

Происшествия, 18:18 31 января 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Четыре года воспитательной колонии получил студент тюменского колледжа за распространение наркотиков через систему тайников. На преступление молодой человек пошел, чтобы рассчитаться с долгом в 30 тыс. рублей перед одногруппником, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В январе 2023 года студент не смог вовремя вернуть долг и отдавал деньги небольшими частями. Тогда кредитор предложил ему заработать на закладках наркотиков и таким образом отработать долг. Одна закладка равнялась 350 рублям.

Получив сообщение с местонахождением двух "кладов" в лесу у с. Луговое, подсудимый с кредитором наняли такси и отправились в Ялуторовск, где оборудовали 120 тайников и отчитались перед куратором.

12 мая куратор скинул студенту сообщения с местонахождением двух закладок, которые он забрал из тайника у дома по ул. 50 лет Октября в Тюмени, чтобы организовать закладки в Заводоуковске.

На Ялуторовском тракте инспекторы ГИБДД остановили такси с ехавшим в нем студентом. На вопрос о перевозке запрещенных веществ парень сильно нервничал и привлек внимание полицейских.

В присутствии понятых они досмотрели его сумку, в которой обнаружили более 80 гр приготовленных к реализации наркотических веществ. Теперь тюменец продолжит учебу в воспитательной колонии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# наркотики , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:30 31.01.2024В Уватском районе черный лесоруб незаконно заготовил 16 кубометров древесины
18:18 31.01.2024Из-за долга в 30 тысяч рублей тюменский студент занялся наркобизнесом
17:23 31.01.202416-летний водитель устроил ДТП с тремя погибшими в Тюменской области
16:16 31.01.2024Велосипедист заплатит сбитой тюменке 300 тысяч рублей