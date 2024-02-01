Тхэквондисты из Тюмени, Тобольска и Ялуторовска поборются за путевки на первенство УФО

| Фото: Федерация тхэквондо ВТФ Тюменской области | Фото: Федерация тхэквондо ВТФ Тюменской области

Более 300 тхэквондистов поборются за путевки на окружные старты в ходе чемпионата и первенства Тюменской области 2-4 февраля. Соревнования состоятся в Тюмени на базе спорткомплекса "Здоровье" по ул. Газовиков, 11. Начало - в 9 часов.

Участие в поединках примут более спортсмены из Тюмени, Тобольска и Ялуторовска. Они поборются в нескольких весовых и возрастных категориях и покажут себя только в одной из основных дисциплин - "Керуги".

Главное отличие этого спарринга от других боевых искусств - большое количество ударов ногами в корпус и голову, а также удары с вращением, при этом удары в голову руками запрещены.

Сильнейшие тхэквондисты отправятся на чемпионат и первенство Уральского Федерального округа, которые состоятся уже на следующей неделе в Челябинске, сообщает департамент физической культуры и спорта Тюменской области.