Водитель ассенизаторской машины снял с дерева фотоловушку в Ишимском районе
Происшествия, 16:49 01 февраля 2024
| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области
Водитель ассенизаторской машины снял с дерева фотоловушку в лесном массиве в Ишимском районе. Ее установили лесничие для наблюдения за местом, где кто-то регулярно сливал жидкие отходы.
Убрав ненужного "свидетеля", ассенизатор проехал дальше в лес и через некоторое время выехал обратно по той же дороге. Что он делал, осталось за кадром, однако похищение фотоловушки попало в объектив другой камеры.
Теперь водитель будет отвечать перед законом по уголовной статье за кражу. Снятое им устройство и видеоматериалы переданы в органы внутренних дел, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.