Водитель ассенизаторской машины снял с дерева фотоловушку в Ишимском районе

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Водитель ассенизаторской машины снял с дерева фотоловушку в лесном массиве в Ишимском районе. Ее установили лесничие для наблюдения за местом, где кто-то регулярно сливал жидкие отходы.

Убрав ненужного "свидетеля", ассенизатор проехал дальше в лес и через некоторое время выехал обратно по той же дороге. Что он делал, осталось за кадром, однако похищение фотоловушки попало в объектив другой камеры.

Теперь водитель будет отвечать перед законом по уголовной статье за кражу. Снятое им устройство и видеоматериалы переданы в органы внутренних дел, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.