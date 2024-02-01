  • 1 февраля 20241.02.2024четверг
  • В Тюмени -8..-10 С 2 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Водитель ассенизаторской машины снял с дерева фотоловушку в Ишимском районе

Происшествия, 16:49 01 февраля 2024

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Водитель ассенизаторской машины снял с дерева фотоловушку в лесном массиве в Ишимском районе. Ее установили лесничие для наблюдения за местом, где кто-то регулярно сливал жидкие отходы.

Убрав ненужного "свидетеля", ассенизатор проехал дальше в лес и через некоторое время выехал обратно по той же дороге. Что он делал, осталось за кадром, однако похищение фотоловушки попало в объектив другой камеры.

Теперь водитель будет отвечать перед законом по уголовной статье за кражу. Снятое им устройство и видеоматериалы переданы в органы внутренних дел, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Ишимский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:49 01.02.2024Водитель ассенизаторской машины снял с дерева фотоловушку в Ишимском районе
12:13 01.02.2024Восемь машин устроили ДТП на трассе Тюмень - Екатеринбург
18:30 31.01.2024В Уватском районе черный лесоруб незаконно заготовил 16 кубометров древесины
18:18 31.01.2024Из-за долга в 30 тысяч рублей тюменский студент занялся наркобизнесом