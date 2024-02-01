В Упоровском районе поселковые и внутрипоселковые дороги приведут в порядок

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Поселковые и внутрипоселковые дороги Упоровского района приведут в порядок. О приоритетах дорожного строительства губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал на пресс-конференции 31 января.

На пресс-конференции один из журналистов задал вопрос, касающийся актуальности дорожного строительства в сельских районах, в частности, в Упоровском районе.

“Мы всегда держим это в приоритете. При этом понимаем, что задача большая. Сразу сделать не можем. Будем двигаться поэтапно”, – ответил глава региона.

Он добавил, что на территории Тюменской области насчитывается почти 20 тыс. км дорог. Тысяча километров относится к федеральным. 19 км – региональные и муниципальные.

"Федеральными дорогами занимаются наши коллеги. Мы видим активное расширение трассы от Екатеринбурга до Тюмени, на Тобольск и в сторону Омска. У нас есть цели, которые определил президент. 85 процентов дорог в городской агломерации – Тюмень и Тюменский район – должны быть в нормативном состоянии. Это приоритет. Мы уже близки к этой цели”, – сказал Александр Моор.

Вторая цель – это достижение нормативного состояния региональных дорог. По нацпроекту была задача – привести в нормативное состояние 50 процентов региональных дорог. В стране этот показатель уже 52 %. Как отметил Александр Моор, в Тюменской области этот показатель чуть выше.

“Мы не стоим на месте. В первую очередь в работу берут строительство, реконструкцию или капитальный ремонт региональных дорог, которые связывают населенные пункты, проходят по ним. И, конечно же, муниципальные внутрипоселковые. Исходим из размеров нашего дорожного фонда и дополнительных доходов, которые регулярно распределяют на дорожную сеть наших муниципалитетов”, – сказал он.

Инна Пахомова