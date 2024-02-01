Около 21 тысячи патентов приобрели для работы в Тюменской области иностранцы в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 21 тыс. патентов приобрели для работы в Тюменской области иностранцы в 2023 году. А по механизму квотирования предприятия заявили потребность в привлечении на 2024 год 900 специалистов из других государств. При этом в общем объеме работающих иностранной рабочей силы всего 3 %.

Такие данные о регулировании рабочей миграции привел губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции 31 января.

По его словам, для баланса трудовых ресурсов в регионе применяются четыре направления. Квотирование, патентная система, привлечении граждан евразийского экономического союза и ограничения.

"Документом устанавливается ограничение на привлечение иностранной рабочей силы в различных отраслях. Так, на федеральном уровне есть ограничение по стройке – 80 процентов, запрещено привлекать иностранцев к продаже лекарств в аптеках. У нас на региональном уровне введены ограничения на работу иностранных граждан в общественном транспорте и такси. И в 2022 году мы вводили ограничение по грузовому транспорту", - пояснил глава региона.

По его мнению, они напрямую не повлияли на рост спроса на водителей. Он подчеркнул, что водитель сейчас одна из самых востребованных специальностей. Александр Моор связывает это с увеличением грузоперевозок и ростом товарооборота на Восток. Впрочем, есть дефицит и по другим отраслям.

Оксана Корнеенкова