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Тюменская область в топ-5 по использованию курса по профориентации "Россия — мои горизонты"

Общество, 19:49 01 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в топ-5 регионов по вовлеченности и взаимодействию с материалами курса "Россия — мои горизонты". Такие сведения приводит Фонд гуманитарных проектов.

Профориентационный минимум для школьников 6-11 классов и студентов проходит еженедельно по четвергам. Сегодня занятие было посвящено теме туризма и гостеприимства. Участники курса узнали о возможностях российского туризма, о перспективах отрасли, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Курс проводится в рамках проекта "Билет в будущее" нацпроекта "Образование" по поручению президента России Владимира Путина.

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# туризм , школьники

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