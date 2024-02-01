  • 1 февраля 20241.02.2024четверг
  • В Тюмени -12..-14 С 1 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменцы исполнили гимн России с Владимиром Путиным на съезде "Движения первых"

Общество, 21:21 01 февраля 2024

скриншот видел инфоцентра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видел инфоцентра правительства Тюменской области

Участники съезда "Движения первых" из Тюменской области исполнили гимн России с Владимиром Путиным. Глава государства посетил закрытие съезда на площадке выставки-форума "Россия".

"Вы сделали за последний год очень много: 2 миллиона деревьев посадили ко Дню народного единства, 3 миллиона писем отправили нашим бойцам на передовую, около 400 тысяч книг собрали для своих сверстников и направили в Донбасс и Новороссию. Это совершенно конкретные и осязаемые вещи. И, конечно, вы еще много-много сделаете в будущем", — обратился к участникам съезда Владимир Путин.

Впечатлениями от события поделились представители делегации Тюменской области Зейнаб Муратова и Алексей Яковлев.

"Мы были рады увидеть Владимира Путина своими глазами. Услышали напутственные слова Президента на будущий год и спели гимн Российской Федерации".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Владимир Путин , Движение первых

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:21 01.02.2024Тюменцы исполнили гимн России с Владимиром Путиным на съезде "Движения первых"
19:49 01.02.2024Тюменская область в топ-5 по использованию курса по профориентации "Россия — мои горизонты"
19:32 01.02.2024Кластер "Медицинский город" представят на стенде Тюменской области на ВДНХ
18:49 01.02.2024Сбер обновит 12 офисов в городах и населенных пунктах Тюменской области