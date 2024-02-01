Тюменцы исполнили гимн России с Владимиром Путиным на съезде "Движения первых"

| Фото: скриншот видел инфоцентра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видел инфоцентра правительства Тюменской области

Участники съезда "Движения первых" из Тюменской области исполнили гимн России с Владимиром Путиным. Глава государства посетил закрытие съезда на площадке выставки-форума "Россия".

"Вы сделали за последний год очень много: 2 миллиона деревьев посадили ко Дню народного единства, 3 миллиона писем отправили нашим бойцам на передовую, около 400 тысяч книг собрали для своих сверстников и направили в Донбасс и Новороссию. Это совершенно конкретные и осязаемые вещи. И, конечно, вы еще много-много сделаете в будущем", — обратился к участникам съезда Владимир Путин.

Впечатлениями от события поделились представители делегации Тюменской области Зейнаб Муратова и Алексей Яковлев.

"Мы были рады увидеть Владимира Путина своими глазами. Услышали напутственные слова Президента на будущий год и спели гимн Российской Федерации".