Керамику на тему любви к Родине, детства и семьи представила Ольга Неживенко в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Композиции о любви к Родине, детстве и семье представила художник-керамист, доцент кафедры искусствоведения и изобразительных искусств Тюменского государственного института культуры Ольга Неживенко в Информационно-библиотечном центре для молодежи 3 февраля. Гости увидят работы в необычной технике многослойной керамической живописи.

“Выставка называется “Про-явления”. Это такая игра слов. С одной стороны проявление, с другой стороны – это рассказ про что-то. Явления, которые находят отклик в моей душе, – все, что волнует всех людей. Любовь, детство, Родина, дом, старая деревня”, – сказала Ольга Неживенко.

Произведения керамиста разноплановы. Несмотря на то, что выставка небольшая по объему, она вобрала содержательные работы: и плоскостные, и объемные, философские и нежные, женские мотивы. На это обратила внимание искусствовед, член Союза художников России Зинаида Черниева. Она сказала, что Ольга Неживенко – человек разносторонних культурных интересов, она очень хорошо ориентируется в истории искусства и поэтому ее вдохновляют разные пласты искусства, культуры.

По словам автора работ, часто молодым художникам говорят, что автор должен выстраивать свою стилистическую линию, “копать” одну тему. Но у Ольги Неживенко так не получается, потому что ее волнует многое. “Всегда, когда ты поработал в какой-то стилизованной, абстрактной форме, хочется вернуться к какой-нибудь пейзажной, сделать что-нибудь простое и понятное душе. Чередование, возврат к разным темам происходит постоянно”, – говорит она.

У художника-керамиста много работ, на которые вдохновили путешествия. Есть, например, “Вечерний Тбилиси”. На панно запечатлена архитектура Грузии, которая понравилась автору в поездке. Есть несколько работ, созданных под впечатлением от Карелии. Одна из композиций представляет вид куполов сверху: она появилась после посещения архитектурного комплекса “Кижи”. Эту работу выставляли на выставке художников-керамистов "Поверхности" в Музее-заповеднике “Царицыно”.

Тема брошенных деревень отражена в композициях “Последний на деревне” и “Не стирайте воспоминания”. Последняя выполнена в необычной технике: на пластах можно увидеть, как на веревке висит белье, в котором отображаются фрагменты старых домов.

Летом 2023 года Ольга Неживенко проходила обучение многослойной керамической живописи у московской художницы Марины Степановой-Ланской. Такие работы можно увидеть на выставке. На одной железная накладка с ворот, которая “проглядывает через время”. Пласты “Январская Тюмень” созданы в 2024 годы. В них угадываются старые здания с улицы Даудельной и Первомайской, Богородице-Рождественский женский монастырь.

Есть работа и на тему любви к Родине. Это пять воинов, которые держат один меч. Как говорит Ольга Неживенко, смысл такой: если люди будут едины, то они станут непробиваемым забором на земле.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Одна из работ под названием “У мира творения” приковывает внимание всех. Керамист создала остров, воду и облако, на котором сидит играющий на дудочке ангелок. Внизу на берегу можно заметить человека у лодки. “Вот такая вот простая жизнь, в которой заключено очень много мира, смысла, покоя и умиротворения”, – пояснила керамист.

Экспозицию дополняют шесть фотографий, на которых запечатлены работы, находящиеся в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова и в Магнитогорске.

Посетить выставку тюменцы могут до 25 марта по адресу: ул. Червишевский тракт, 15/1. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова