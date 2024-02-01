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Тюменским креативным предпринимателям расскажут о преимуществах работы с нейросетью

Общество, 10:12 01 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекцию о преимуществах работы с нейросетью проведет Вика Войтович в Штабе общественной поддержки Тюменской области (ул. Водопроводная, 36) 9 февраля в 16 часов. Лекция полезна блогерам, маркетологам, экспертам различных ниш, желающим повысить качество своего контента в соцсетях и сократить время на его создание, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.

Спикер расскажет, почему искусственный интеллект - ключ к раскрытию личного потенциала в социальных сетях сегодня, как нейросети могут дать конкурентное преимущество.

На встречу зовут также предпринимателей, ищущих инновационные стратегии цифрового маркетинга; любого, кто хочет эффективно интегрировать ИИ в свою стратегию в социальных сетях.

Участники поймут преимущества использования ИИ и нейронных сетей, увидят в действии возможности нейросетей для создания текстов, презентаций и визуально привлекательного контента в социальных сетях, узнают, как можно использовать нейросети в определенной сфере деятельности.

Регистрация обязательна по ссылке.

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# креативные индустрии

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