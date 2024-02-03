В Тобольске ставят спектакль по "Сирано де Бержерак" в современной стилистике

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

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К премьере спектакля по пьесе Эдмона Ростана "Сирано де Бержерак" готовятся актеры Тобольского драматического театра. Материал хотят немного осовременить.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” руководитель художественно-административного отдела Тобольского драмтеатра Ольга Пономарева, поставить спектакль по произведению Эдмона Ростана планировали давно. Воплощение задумки стало возможным благодаря новому главному режиссеру.

“Эту идею долго вынашивал наш директор Евгений Пономарев. В 2023 году к нам в качестве нового главного режиссера из тюменского театра “Ангажемент” пришел Денис Юдин. Соответственно, у каждого режиссера есть пул постановщиков. Здесь Денис Алексеевич предложил поработать с командой, с которой он работал в “Ангажементе”. Они как раз предложил поработать с этим произведением. Наш директор сразу поддержал эту идею”, – поделилась Ольга Пономарева.

Постановочная команда состоит из пятерых человек из Санкт-Петербурга. Это режиссер-постановщик Ринат Кияков, режиссер по пластике Альфия Агишева, художник-сценограф Алан Саймин, композитор Дмитрий Мульков. Разработкой костюмов занялась художник Софья Вашутина.

Главную роль – Сирано де Бержерака, влюбленного в Роксану, – исполнит главный режиссер Тобольского драмтеатра Денис Юдин.

“Подготовка к спектаклю мощнейшая. Это отмечает и сами артисты. Ежедневно у них проходят тренажи по пластике, физические тренировки. Примечательно, что уже в декабре прошлого года режиссер, еще не приехав в Тобольск, давал задания актерам. В частности, он устраивал для них занятия баскетболом в зале для сплочения и поддержания физической формы. Уже проведено много актерских мастер-классов, и пластичных, и речевых. Артисты отмечают серьезную заинтересованность постановочной группы”, – добавила руководитель художественно-административного отдела Тобольского драматического театра.

В спектакле будет прослеживаться связь с современностью. Например, Роксану поставят на роликовые коньки. В костюмах героев также будут присутствовать интересные элементы.

Премьерный показ спектакля назначен на конец марта.

Инна Пахомова