Почти триста тюменцев подали заявки на вступление в регистр доноров по почте

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Почти триста тюменцев отправили заявки на вступление в регистр доноров костного мозга с помощью Почты России. По итогам 2023 года 69 тюменцев стали потенциальными донорами костного мозга.

Совместный проект Почты России, Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) и Русфонда, который реализуется с 2021 года, открыл новый этап в развитии донорства костного мозга в России. В регистр доноров смогли вступить жители удалённых и труднодоступных населённых пунктов, где нет медицинских офисов для взятия крови, сообщает пресс-служба Почты России.

"Донором может стать любой человек в возрасте от 18 до 45 лет, оставить заявку в регистр можно на сайте. После оформления онлайн-заявки кандидат получит по почте набор для взятия буккального эпителия (мазка из полости рта), бланки соглашения о вступлении в регистр, анкеты о состоянии здоровья, а также согласие на обработку и передачу персональных данных. Мазки с внутренней стороны обеих щёк можно взять самостоятельно, без медицинского работника", - отмечено в сообщении.

После взятия биоматериала палочки и заполненные документы нужно отправить в регистр по почте. Пересылка образца для добровольца бесплатна, Почта России осуществляет отправку за свой счёт.

Всего в России с помощью почты заявку в регистр направили более 24 тысяч человек. 16 человек, которые вступили в регистр доноров костного мозга через Почту России, уже стали реальными донорами для больных раком людей.

"Наши партнёры по проекту не раз отмечали, что сотрудничество с Почтой России значительно улучшило качество рекрутинга потенциальных доноров в нашей стране. Горжусь земляками, которые изъявили желание стать донорами костного мозга. Проект "Спасите жизнь, станьте донором костного мозга" - важная миссия, которую мы реализуем вместе с партнёрами", - отметил директор УФПС Тюменской области Сергей Симайченков.