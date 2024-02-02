Трое мужчин погибли в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
Происшествия, 14:38 02 февраля 2024
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Трое мужчин погибли в ДТП на 439-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск 2 февраля.
Как сообщает ГИБДД Тюменской области, предварительно, водитель Suzuki при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. От удара Suzuki отбросило на обгоняемый большегруз, а следом еще на два грузовика.
Погибли трое мужчин: водитель и двое пассажиров Suzuki. О раненых пока информации нет.
Движение в месте аварии ограничено, осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях.