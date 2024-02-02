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В Ишиме проведут "Школу КВН"

Общество, 16:49 02 февраля 2024

группа "Дворец творчества и спорта «Пионер» ВКонтакте | Фото: группа "Дворец творчества и спорта «Пионер» ВКонтакте

"Школа КВН" состоится в мультицентре "Моя территория" в Ишиме 3 февраля. Начало запланировано на 14 часов, сообщают организаторы.

Поучаствовать в образовательном интенсиве и освоить тонкости актерского и режиссерского мастерства смогут все желающие. Экспертом выступит руководитель сообщества "ЭкспроМТ" Дмитрий Черкасов. Он поделится секретами "разминки" и "музыкального домашнего задания", предложит практику для проверки навыков.

Регистрация открыта по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+.

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# Ишим , мультицентр Моя территория

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