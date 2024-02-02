Концепцию благоустройства ул. Мельничной в Тюмени представили в новом пространстве

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“Сиреневый сад” с прогулочной тропой, арт-объекты, посвященные “Отрядам мэра”, площадку для панна-футбола предложили разместить на территории в границах улиц Мельничная – Котовского – Холодильная – Заводская в Тюмени на стратегической сессии в Центре стратегического развития “Сибирь” (ул. Осипенко, 35), который официально открыли 2 февраля.

Как рассказал руководитель управы Центрального городского округа Тюмени Артем Павлюченко, небольшая камерная территория на ул. Мельничной выглядит депрессивной, жители не один год просят ее благоустроить. Локацию преобразят в рамках национального проекта “Жилье и городская среда”.

“Депутатский корпус поддержал эту инициативу. Много встречались с местными жителями, проводили инициативные встречи. Наконец в этом году мы всерьез подошли к этому месту. Состоялось голосование, отбор территорий. Локация собрала большое количество голосов. Более тысячи человек проголосовали за благоустройство данной территории”, – уточнил Артем Павлюченко.

Проектную документацию разработают в 2024 году. В 2025 году проведут строительно-монтажные работы. Власти обещают достичь баланса интересов жителей близлежащих домов. Кроме того, территорию решили посвятить “Отрядам мэра”.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С концепцией собравшихся познакомил генеральный директор, главный архитектор центра стратегического развития “Сибирь” Дмитрий Селивохин.

По его словам, территория выглядит как поделенная на две части. Он предложил трактовать его как единое пространство. “Первая часть – дворовые территории, где разные площадки для отдыха со столами для шахмат, перголами. Вторая часть более свободна от функций. И здесь появляется и этот “Сиреневый сад” с экотропой. Эта прогулочная история закончится детской площадкой. Добавим подвесные скамейки, на которых могут разместить от двух до четырех человек. Из необычных вещей, которые появятся здесь, – панна-футбол. На территории наладят четырехметровое торшерное освещение”, – рассказал архитектор.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На встрече присутствовали депутаты, местные жители, представители “Отрядов мэра”. Идейный вдохновитель, автор проекта “Отряды мэра” Антонина Новицкая предложила заложить больше смыслов, связанных с юными помощниками. По ее словам, можно продумать “муравьиную тропу”, установить скульптуру в виде муравья – символа движения. Отметим, в 2024 году “Отрядам мэра” исполнится 25 лет. Юные тюменцы осваивают 52 направления деятельности. Они наводят порядок на улицах, убирают мусор, красят скамейки, помогают сотрудникам библиотек и многое другое.

Местным жителя проект понравился, они внесли свои предложения, в частности, одно касалось прогулочной дорожки, которую надо закольцевать. Это было только первое обсуждение планов. Впереди – еще встречи, на которых смогут высказаться местные жители и представители общественных организаций. С 15 марта по 30 апреля пройдет голосование за понравившуюся концепцию на платформе.

Инна Пахомова