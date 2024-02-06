Весенний концерт исполнят Тюменская хоровая капелла и "Формейшн Вера"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Весенний концерт" даст Хоровая капелла под управлением худрука, заслуженного артиста России Альберта Мишина в Тюменской филармонии 29 февраля в 19 часов. В программе примет участие танцевальный коллектив "Формейшн Вера".

В исполнении творческого коллектива прозвучат юмористические произведения отечественных и зарубежных композиторов: Леонид Десятников, ст. Олега Григорьева "Букет", "Время", "Дружба", "Вальс"; Валерий Гаврилин, ст. Виктора Гина "Ишак и соловей"; Валерий Гаврилин, ст. Виктора Максимова "Нам ли Севера бояться" обр. Михаила Серкова; Георгий Свиридов, ст. Александра Пушкина "Стрекотунья- белобока" и другие.

Главный хормейстер – Вера Бурковская, концертмейстер - Денис Хуланхов. Ведущая концерта кандидат искусствоведения, музыковед Надежда Коваленко.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.

Возрастное ограничение 6+