  • 6 февраля 20246.02.2024вторник
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Весенний концерт исполнят Тюменская хоровая капелла и "Формейшн Вера"

Общество, 08:28 06 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Весенний концерт" даст Хоровая капелла под управлением худрука, заслуженного артиста России Альберта Мишина в Тюменской филармонии 29 февраля в 19 часов. В программе примет участие танцевальный коллектив "Формейшн Вера".

В исполнении творческого коллектива прозвучат юмористические произведения отечественных и зарубежных композиторов: Леонид Десятников, ст. Олега Григорьева "Букет", "Время", "Дружба", "Вальс"; Валерий Гаврилин, ст. Виктора Гина "Ишак и соловей"; Валерий Гаврилин, ст. Виктора Максимова "Нам ли Севера бояться" обр. Михаила Серкова; Георгий Свиридов, ст. Александра Пушкина "Стрекотунья- белобока" и другие.

Главный хормейстер – Вера Бурковская, концертмейстер - Денис Хуланхов. Ведущая концерта кандидат искусствоведения, музыковед Надежда Коваленко.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.

Возрастное ограничение 6+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# формейшн Вера , хоровая капелла

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:42 06.02.2024Для тюменских волонтеров проведут семинар "Твори добро-2024. Задачи"
08:28 06.02.2024Весенний концерт исполнят Тюменская хоровая капелла и "Формейшн Вера"
08:14 06.02.2024Писатель-краевед Сергей Филь расскажет о тюменских раритетах
23:24 05.02.2024Бригада СУЭНКО ремонтирует кабельно-воздушную линию в ЖК “Горизонт” в Тюмени