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Тюменские спортсменки успешно выступили на VI этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам

Спорт, 12:15 04 февраля 2024

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские спортсменки Елизавета Пантрина и Татьяна Сорина вошли в тройку призеров масс-старта VI этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам.

Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Елизавета Пантрина заняла второе место. Татьяна Сорина пришла к финишу третьей.

Победительницей масс-старта стала Вероника Степанова (Архангельская область).

Соревнования проходят в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Мужской масс-старт на 15 км свободным стилем начнется в 12 часов 30 минут.

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