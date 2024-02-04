Тюменские спортсменки успешно выступили на VI этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам
Спорт, 12:15 04 февраля 2024
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Тюменские спортсменки Елизавета Пантрина и Татьяна Сорина вошли в тройку призеров масс-старта VI этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам.
Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.
Елизавета Пантрина заняла второе место. Татьяна Сорина пришла к финишу третьей.
Победительницей масс-старта стала Вероника Степанова (Архангельская область).
Соревнования проходят в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Мужской масс-старт на 15 км свободным стилем начнется в 12 часов 30 минут.