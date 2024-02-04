Из-за ДТП с погибшим закрыто движение на 319-м километре автодороги Тюмень - Омск

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение на 319-м км автодороги Тюмень - Омск в Ишимском районе Тюменской области полностью закрыто из-за ДТП с погибшим.

Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области.

Большегруз въехал в "Ниву", стоящую на трассе. От удара легковой автомобиль отбросило на другой грузовик. Пассажирка "Нивы" погибла, водитель ранен.

Сейчас движение в этом районе затруднено в обе стороны, предварительно, затор растянулся на расстояние около 4 км. На месте трагедии работают 3 наряда ДПС.