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Из-за ДТП с погибшим закрыто движение на 319-м километре автодороги Тюмень - Омск

Происшествия, 13:29 04 февраля 2024

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение на 319-м км автодороги Тюмень - Омск в Ишимском районе Тюменской области полностью закрыто из-за ДТП с погибшим.

Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области.

Большегруз въехал в "Ниву", стоящую на трассе. От удара легковой автомобиль отбросило на другой грузовик. Пассажирка "Нивы" погибла, водитель ранен.

Сейчас движение в этом районе затруднено в обе стороны, предварительно, затор растянулся на расстояние около 4 км. На месте трагедии работают 3 наряда ДПС.

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