  • 5 февраля 20245.02.2024понедельник
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области отрабатывали применение дронов для дистанционного разминирования

Общество, 13:42 05 февраля 2024

mil.ru

Саперы инженерного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Тюменской области, в ходе тактико-специального занятия отработали задачи по применению дронов для дистанционного разминирования подхода к опорному пункту условного противника, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Военнослужащие выполнили поиск мин-ловушек на пути подхода к опорному пункту условного противника, применив беспилотный летательный аппарат квадрокоптерного типа. После обнаружения мины на нее производился сброс боеприпаса и фиксировался подрыв", - отмечено в сообщении.

В мероприятии боевой подготовки принимало участие более 50 военнослужащих. В ходе занятия военные инженеры также изучили современные мины иностранного производства, которые устанавливаются на сейсмические и лазерные датчики, их технические характеристики и способы разминирования.

Занятие проводилось под руководством опытных инструкторов с учетом опыта специальной военной операции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# дроны , инженеры , Минобороны , саперы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:10 05.02.2024Выставку картин бойца СВО открыли в Доме художника Голышмановского городского округа
14:59 05.02.2024Из-за сегопада участок федеральной трассы закрыли для грузовиков в Тюменской области
14:37 05.02.2024В Тюменской области заболеваемость гриппом снизилась в два раза за неделю
14:26 05.02.2024Тобольский косторез создал из рога лося бюст Дмитрия Менделеева