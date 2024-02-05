В Тюменской области отрабатывали применение дронов для дистанционного разминирования

mil.ru mil.ru

Саперы инженерного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Тюменской области, в ходе тактико-специального занятия отработали задачи по применению дронов для дистанционного разминирования подхода к опорному пункту условного противника, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Военнослужащие выполнили поиск мин-ловушек на пути подхода к опорному пункту условного противника, применив беспилотный летательный аппарат квадрокоптерного типа. После обнаружения мины на нее производился сброс боеприпаса и фиксировался подрыв", - отмечено в сообщении.

В мероприятии боевой подготовки принимало участие более 50 военнослужащих. В ходе занятия военные инженеры также изучили современные мины иностранного производства, которые устанавливаются на сейсмические и лазерные датчики, их технические характеристики и способы разминирования.

Занятие проводилось под руководством опытных инструкторов с учетом опыта специальной военной операции.