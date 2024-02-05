Выставку картин бойца СВО открыли в Доме художника Голышмановского городского округа

| Фото: ИА "Тюменская линия" (скриншот с видео) | Фото: ИА "Тюменская линия" (скриншот с видео)

Персональную выставку работ ишимского художника, мобилизованного с позывным Енот, "Огонь и свет" открыли в дер. Быстрая Голышмановского городского округа. На ней представлено 14 полотен молодого и талантливого автора.

"Когда я узнал, что художник на специальной военной операции, начал думать над открытием его персональной выставки. В наличии были работы, оставшиеся от его участия в групповых экспозициях. Еще четыре картины привезла мама бойца", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" инициатор создания выставки, руководитель Голышмановского районного дома художников, филиала краеведческого музея Евгений Корнильцев-Быстринский.

| Фото: ИА "Тюменская линия" (скриншот с видео) | Фото: ИА "Тюменская линия" (скриншот с видео)

По его словам, несмотря на то, что работы разные по тематике, у художника есть свой язык, умение преломлять через себя то, что он видит. Он охарактеризовал стиль написания полотен как таинственный реализм и отметил, что особенно это видно по последним картинам: "Все работы получаются с двойным смыслом, загадочные. Впрочем, он и сам интересный, самостоятельный человек, верит в то, что делает и маленькими шагами идет вперед".

Искусствовед Ишимского музейного комплекса им. Ершова Юлия Данковская назвала молодого человека, несомненно, хорошим художником. Во-первых, потому что автор использует метафорический язык в своих работах, что довольно редко.

| Фото: ИА "Тюменская линия" (скриншот с видео) | Фото: ИА "Тюменская линия" (скриншот с видео)

"Все-таки большинство наших художников как стиль выбирают реализм. То есть они вдохновляются тем, что видят вокруг себя. А вот найти работы, которые используют систему образов, - это достаточно большая удача", - подчеркнула эксперт.

По мнению искусствоведа, автор – глубокий человек и художник. Она считает, что за метафорическим мышлением всегда стоят попытки осмыслить действительность. Своего рода собственная философия, что присутствует в картинах автора.

Сам художник побывал на выставке, когда пришел в отпуск, после чего вновь отправился выполнять поставленные боевые задачи в зону СВО.

| Фото: ИА "Тюменская линия" (скриншот с видео) | Фото: ИА "Тюменская линия" (скриншот с видео)

"Работы – это мои личные переживания, моя жизнь разных периодов. Когда я рисовал, не планировал никакие выставки, просто рисовал для себя. Чтобы выразить свое личное состояние и внутренние переживания. Сейчас благодаря Евгению Корнильцеву-Быстринскому их увидит публика", - рассказал в интервью художник с позывным Енот.

Он рассказал, что на картинах есть какие-то вымышленные вещи, портреты, реальные места, пейзажи из детства и путешествий. Работы очень символические, в образы вложен определенный смысл, который автору очень близок, и он хотел бы донести его до зрителя.

Напомним, одну из работ, написанную уже после мобилизации в октябре 2022 года, мужчина подарил информационному агентству "Тюменская линия".

Инна Кондрашкина, Александр Лабыкин