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Около 2,5 тыс. бюджетных мест предусмотрено для абитуриентов в Тюменском госуниверситете

Общество, 17:01 06 февраля 2024

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

2 тыс. 463 бюджетных мест создали для абитуриентов в Тюменском госуниверситете на 2024-2025 учебный год. На направления подготовки бакалавриата и специалитета головного вуза на бюджетной основе сможет поступить 1 тыс. 451 человек, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В Тобольский пединститут им. Д. И. Менделеева (филиал) ТюмГУ распределено 162 места, что больше, чем в прошлом году на 21. В Ишимском пединституте им. П. П. Ершова (филиал) за счет средств бюджета смогут учиться 200 человек.

На программы магистратуры Тюменского университета выделено 650 бюджетных мест, из них 20 на очно-заочную форму. Традиционно большее количество мест предоставлено на педагогические, естественно-научные и IT направления.

Стоит отметить, что открыто много новых профилей по направлениям бакалавриата и магистратуры, многие программы трансформированы.

"15 бюджетных мест появилось на направлении магистратуры "Строительство" (программа "Геотехника в криолитозоне") Передовой инженерной школы. Впервые за несколько лет выделено пять бюджетных мест на направление бакалавриата "Государственное и муниципальное управление", – прокомментировала ответственный секретарь приемной комиссии ТюмГУ Анастасия Губайдулина. – Объявлен прием на новые программы "Клиническая психология" и "Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере" на платные места".

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# бюджетные места , ТюмГУ

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