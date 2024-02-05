Тобольский косторез создал из рога лося бюст Дмитрия Менделеева

предоставлено Михаилом Турышевым предоставлено Михаилом Турышевым

Бюст уроженца Тобольска ученого Дмитрия Менделеева вырезал из рога лося мастер Михаил Турышев. Пока единственный экземпляр он подарил супруге-коллеге на день рождения.

К 190-летию великого химика готов создать еще несколько работ, сообщил Михаил в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

"Размер бюста - пять сантиметров в ширину, пять с половиной – в высоту. Фрагмент рога выбирал тщательно. Сырье у нас есть, лоси скидывают рога, охотники нам приносят, мы покупаем. Работал над бюстом три дня. Лицо знакомое, поэтому главное - отразить основные черты и передать характер", - рассказал тобольский косторез.

Бюст Менделеева Михаил Турышев подарил супруге на день рождения 2 февраля. В этот же день скончался ученый. А 8 февраля ему исполнится 190 лет.

Косторез готов изготовить подобные изделия под заказ. 2024 год объявлен Годом Менделеева. Официальный старт ему дали в Доме полимеров на выставке "Россия" в Москве. Под заказ компании "СИБУР" мануфактура шоколада Дарьи Егоровой изготовила 1 тыс. любимых конфет ученого.

Не исключено, что и бюст Менделеева пополнит ряды сувенирных лавок ВДНХ. Кстати, в День Тюменской области, 24 ноября, Михаил Турышев давал мастер-класс по косторезному искусству. После этого многие его участники приехали в Тобольск, отмечает мастер.

Впереди у костореза участие в фестивалях, выставках. Большой фестиваль косторезов пройдет в Новом Уренгое в августе. Михаил надеется, что подобное событие состоится и в Тобольске.

Напомним, I Всероссийский фестиваль косторезного искусства "Тобольск – город мастеров" проходил в июле 2022 г. В нем участвовали более 100 мастеров из 16 регионов России.

Анжела Лебедева