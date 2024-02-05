Тобольский косторез создал из рога лося бюст Дмитрия Менделеева
Бюст уроженца Тобольска ученого Дмитрия Менделеева вырезал из рога лося мастер Михаил Турышев. Пока единственный экземпляр он подарил супруге-коллеге на день рождения.
К 190-летию великого химика готов создать еще несколько работ, сообщил Михаил в интервью корреспонденту "Тюменской линии".
"Размер бюста - пять сантиметров в ширину, пять с половиной – в высоту. Фрагмент рога выбирал тщательно. Сырье у нас есть, лоси скидывают рога, охотники нам приносят, мы покупаем. Работал над бюстом три дня. Лицо знакомое, поэтому главное - отразить основные черты и передать характер", - рассказал тобольский косторез.
Бюст Менделеева Михаил Турышев подарил супруге на день рождения 2 февраля. В этот же день скончался ученый. А 8 февраля ему исполнится 190 лет.
Косторез готов изготовить подобные изделия под заказ. 2024 год объявлен Годом Менделеева. Официальный старт ему дали в Доме полимеров на выставке "Россия" в Москве. Под заказ компании "СИБУР" мануфактура шоколада Дарьи Егоровой изготовила 1 тыс. любимых конфет ученого.
Не исключено, что и бюст Менделеева пополнит ряды сувенирных лавок ВДНХ. Кстати, в День Тюменской области, 24 ноября, Михаил Турышев давал мастер-класс по косторезному искусству. После этого многие его участники приехали в Тобольск, отмечает мастер.
Впереди у костореза участие в фестивалях, выставках. Большой фестиваль косторезов пройдет в Новом Уренгое в августе. Михаил надеется, что подобное событие состоится и в Тобольске.
Напомним, I Всероссийский фестиваль косторезного искусства "Тобольск – город мастеров" проходил в июле 2022 г. В нем участвовали более 100 мастеров из 16 регионов России.
Анжела Лебедева