Бригада СУЭНКО ремонтирует кабельно-воздушную линию в ЖК “Горизонт” в Тюмени

| Фото: пресс-служба СУЭНКО | Фото: пресс-служба СУЭНКО

Бригада СУЭНКО приступила к ремонтным работам на кабельно-воздушной линии 10 кВ в районе ЖК "Горизонт" в Тюмени. 5 февраля здесь произошло повреждение кабельной муфты.

Как сообщили в информационном центре правительства региона, потребителей перезапитали по резервной схеме. Ограничений электроснабжения нет.

На видео, появившемся в социальных сетях, были видны вспышки. Повреждение произошло на высоте более четырех метров, сообщает СУЭНКО.