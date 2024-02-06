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Бригада СУЭНКО ремонтирует кабельно-воздушную линию в ЖК “Горизонт” в Тюмени

Общество, 23:24 05 февраля 2024

пресс-служба СУЭНКО | Фото: пресс-служба СУЭНКО

Бригада СУЭНКО приступила к ремонтным работам на кабельно-воздушной линии 10 кВ в районе ЖК "Горизонт" в Тюмени. 5 февраля здесь произошло повреждение кабельной муфты.

Как сообщили в информационном центре правительства региона, потребителей перезапитали по резервной схеме. Ограничений электроснабжения нет.

На видео, появившемся в социальных сетях, были видны вспышки. Повреждение произошло на высоте более четырех метров, сообщает СУЭНКО.

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